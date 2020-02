Vote no prêmio Nota 10 para as escolas de samba da Série A

A Hora é essa! As Escolas de Samba da Série A tomaram conta da Marquês de Sapucaí, entre as noites de sexta e de sábado, sob os olhares dos leitores do MEIA HORA.



O prêmio chega cheio de novidades! Neste ano, são dez quesitos, um a mais do que em 2019: Escola de Ouro (melhor escola de samba); A Voz da Avenida (melhor intérprete); Comissão Sensação (comissão de frente); Samba do Ano; Casal Nota 10 (mestre-sala e porta-bandeira); Baianas; Rainha; Bateria Show; Carnavalesco do Povo; e Comunidade.



Além disso, o leitor vai poder votar através do computador e também do celular. Basta acessar o site do MEIA HORA e soltar o dedo nos quesitos entre às 22h30 de sexta-feira e o meio-dia de terça-feira. A lista completa dos vencedores será publicada na edição de Quarta-feira de Cinzas.



Quesito MH - Escola de Ouro Vigário Geral

Vigário Geral Rocinha

Rocinha Unidos da Ponte

Unidos da Ponte Porto da Pedra

Porto da Pedra Cubango

Cubango Renascer de Jacarepaguá

Renascer de Jacarepaguá Império Serrano

Império Serrano Sossego

Sossego Inocentes de Belford Roxo

Inocentes de Belford Roxo Unidos de Bangu

Unidos de Bangu Santa Cruz

Santa Cruz Imperatriz

Imperatriz Unidos de Padre Miguel

Unidos de Padre Miguel Império da Tijuca SELECIONAR







Quesito MH - A Voz da Avenida Vigário Geral (Tem-Tem Jr)

Vigário Geral (Tem-Tem Jr) Rocinha (Ciganerey)

Rocinha (Ciganerey) Unidos da Ponte (Leandro Santos)

Unidos da Ponte (Leandro Santos) Porto da Pedra (Pitty de Menezes)

Porto da Pedra (Pitty de Menezes) Cubango (Thiago Brito)

Cubango (Thiago Brito) Renascer de Jacarepaguá (Leonardo Bessa)

Renascer de Jacarepaguá (Leonardo Bessa) Império Serrano (Leléu)

Império Serrano (Leléu) Sossego (Negô)

Sossego (Negô) Inocentes de Belford Roxo (Pixulé e Tem-Tem)

Inocentes de Belford Roxo (Pixulé e Tem-Tem) Unidos de Bangu (Igor Vianna)

Unidos de Bangu (Igor Vianna) Santa Cruz (Roninho)

Santa Cruz (Roninho) Imperatriz (Arthur Franco e Preto Jóia)

Imperatriz (Arthur Franco e Preto Jóia) Unidos de Padre Miguel (Diego Nicolau)

Unidos de Padre Miguel (Diego Nicolau) Império da Tijuca (Daniel Silva) SELECIONAR







Quesito MH - Comissão Sensação Vigário Geral

Vigário Geral Rocinha

Rocinha Unidos da Ponte

Unidos da Ponte Porto da Pedra

Porto da Pedra Cubango

Cubango Renascer de Jacarepaguá

Renascer de Jacarepaguá Império Serrano

Império Serrano Sossego

Sossego Inocentes de Belford Roxo

Inocentes de Belford Roxo Unidos de Bangu

Unidos de Bangu Santa Cruz

Santa Cruz Imperatriz

Imperatriz Unidos de Padre Miguel

Unidos de Padre Miguel Império da Tijuca SELECIONAR







Quesito MH - Samba do Ano Vigário Geral

Vigário Geral Rocinha

Rocinha Unidos da Ponte

Unidos da Ponte Porto da Pedra

Porto da Pedra Cubango

Cubango Renascer de Jacarepaguá

Renascer de Jacarepaguá Império Serrano

Império Serrano Sossego

Sossego Inocentes de Belford Roxo

Inocentes de Belford Roxo Unidos de Bangu

Unidos de Bangu Santa Cruz

Santa Cruz Imperatriz

Imperatriz Unidos de Padre Miguel

Unidos de Padre Miguel Império da Tijuca SELECIONAR







Quesito MH - Casal Nota 10 Vigário Geral (Jefferson Gomes e Paula Penteado)

Vigário Geral (Jefferson Gomes e Paula Penteado) Rocinha (Vinicius Jesus e Viviane Oliveira)

Rocinha (Vinicius Jesus e Viviane Oliveira) Unidos da Ponte (Yuri Souza e Camila Nascimento)

Unidos da Ponte (Yuri Souza e Camila Nascimento) Porto da Pedra (Rodrigo França e Cyntia Santos)

Porto da Pedra (Rodrigo França e Cyntia Santos) Cubango (Diego Falcão e Patrícia Cunha)

Cubango (Diego Falcão e Patrícia Cunha) Renascer de Jacarepaguá (Jackeline Pessanha e Vinicius Pessanha)

Renascer de Jacarepaguá (Jackeline Pessanha e Vinicius Pessanha) Império Serrano (Matheus Machado e Verônica Lima)

Império Serrano (Matheus Machado e Verônica Lima) Sossego (Marcinho Siqueira e Cris Caldas)

Sossego (Marcinho Siqueira e Cris Caldas) Inocentes de Belford Roxo (Douglas Valle e Jaçanã Ribeiro)

Inocentes de Belford Roxo (Douglas Valle e Jaçanã Ribeiro) Unidos de Bangu (Anderson Abreu e Eliza Xavier)

Unidos de Bangu (Anderson Abreu e Eliza Xavier) Santa Cruz (Mosquito e Roberta Freitas)

Santa Cruz (Mosquito e Roberta Freitas) Imperatriz (Thiaguinho Mendonça e Rafaela Teodoro)

Imperatriz (Thiaguinho Mendonça e Rafaela Teodoro) Unidos de Padre Miguel (Vinicius Antunes e Jéssica Ferreira)

Unidos de Padre Miguel (Vinicius Antunes e Jéssica Ferreira) Império da Tijuca (Renan Oliveira e Laís Ramos) SELECIONAR







Quesito MH - Baianas Vigário Geral

Vigário Geral Rocinha

Rocinha Unidos da Ponte

Unidos da Ponte Porto da Pedra

Porto da Pedra Cubango

Cubango Renascer de Jacarepaguá

Renascer de Jacarepaguá Império Serrano

Império Serrano Sossego

Sossego Inocentes de Belford Roxo

Inocentes de Belford Roxo Unidos de Bangu

Unidos de Bangu Santa Cruz

Santa Cruz Imperatriz

Imperatriz Unidos de Padre Miguel

Unidos de Padre Miguel Império da Tijuca SELECIONAR







Quesito MH - Rainhas de Bateria Vigário Geral

Vigário Geral Rocinha

Rocinha Unidos da Ponte

Unidos da Ponte Porto da Pedra

Porto da Pedra Cubango

Cubango Renascer de Jacarepaguá

Renascer de Jacarepaguá Império Serrano

Império Serrano Sossego

Sossego Inocentes de Belford Roxo

Inocentes de Belford Roxo Unidos de Bangu

Unidos de Bangu Santa Cruz

Santa Cruz Imperatriz

Imperatriz Unidos de Padre Miguel

Unidos de Padre Miguel Império da Tijuca SELECIONAR







Quesito MH - Bateria Show Vigário Geral

Vigário Geral Rocinha

Rocinha Unidos da Ponte

Unidos da Ponte Porto da Pedra

Porto da Pedra Cubango

Cubango Renascer de Jacarepaguá

Renascer de Jacarepaguá Império Serrano

Império Serrano Sossego

Sossego Inocentes de Belford Roxo

Inocentes de Belford Roxo Unidos de Bangu

Unidos de Bangu Santa Cruz

Santa Cruz Imperatriz

Imperatriz Unidos de Padre Miguel

Unidos de Padre Miguel Império da Tijuca SELECIONAR







Quesito MH - Carnavalesco do Povo Vigário Geral

Vigário Geral Rocinha

Rocinha Unidos da Ponte

Unidos da Ponte Porto da Pedra

Porto da Pedra Cubango

Cubango Renascer de Jacarepaguá

Renascer de Jacarepaguá Império Serrano

Império Serrano Sossego

Sossego Inocentes de Belford Roxo

Inocentes de Belford Roxo Unidos de Bangu

Unidos de Bangu Santa Cruz

Santa Cruz Imperatriz

Imperatriz Unidos de Padre Miguel

Unidos de Padre Miguel Império da Tijuca SELECIONAR